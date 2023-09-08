Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı. Ermeniler Nahçıvan sınırına yığınak yapıyor

Ordubad ili güzergahındaki mevzilerinin Ermenistan ordusuna bağlı birlikler tarafından ateş altına alındığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildiği kaydedildi.
Azerbaycan ordusunun 2020 yılında 44 günlük savaşla Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalini sona erdirmesinin ardından gözler Karabağ ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'na çevrilmişti.
Ermenistan tarafından bekledikleri tutumu alamadıklarını sıkça dile getiren Bakü yönetimi konuyu uluslararası platformlara da taşıyarak uluslararası kamuoyunun gündemine sundu.
Son günlerde Azerbaycan ve Ermenistan hattında yaşanan gerilimler sonrası ise bölgede yeni bir gelişme yaşandı.
Azerbaycan ordusu birlikleri kritik öneme sahip Zengezur Koridoru ve Ermenistan sınır hattına askeri sevkiyat yapmaya başladı.
UZUN KONVOYLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, Azerbaycan ordusuna ait askeri kamyon, zırhlı araç ve personel taşıyan diğer taşıtların oluşturduğu uzun konvoylar görüntülendi.
Askeri sevkiyatın ise Zengezur istikametine doğru yapıldığı öne sürüldü.