Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı. Ermeniler Nahçıvan sınırına yığınak yapıyor

Azerbaycan ordusu Ermenistan sınırı ve Zengezur bölgesine askeri sevkiyatlara başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda aracın konvoy halinde bölgeye ilerlediği görüldü. Öte yandan iki ülke arasındaki gerginlik de devam ediyor. Ermenistan ordusuna bağlı birlikler Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açmış ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada açılan ateşe karşılık verildiği bildirilmişti.