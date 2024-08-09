Azercosmos, Botsvana'da uydu hizmetleri başlatacak

Azerbaycan'ın uzay ajansı Azercosmos ve Botsvana Sivil Havacılık Otoritesi yeni bir ortaklık duyurdu. Bu uzun vadeli anlaşma kapsamında, Botsvana hükümet ajansı Azerspace-1 telekomünikasyon uydusu aracılığıyla sağlanan veri hizmetlerinden yararlanacak.

Anlaşma, Azerspace-1 uydusu üzerindeki Afrika C bandı kapsamı üzerinden Botsvana'ya ilk kez uydu veri hizmeti sağlanması anlamına geliyor.

Azercosmos şu anda Güney Afrika'daki 13 ülkenin neredeyse yarısına uydu hizmetleri sağlıyor. Ajans, Botsvana ile bu iş birliğinin Güney Afrika genelindeki büyük ölçekli veri projelerinde Azerspace uydu hizmetlerinin dağıtımını artıracağını söylüyor.