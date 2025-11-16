Beşiktaş Belediyesi iddianamesinde sanık olan ve İBB iddianamesinde de adı geçen Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi davasının görüldüğü 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne de beş sayfalık bir dilekçe verdi. Sözcü'nün haberine göre; dilekçede, mal varlıkları üzerindeki tüm tedbirlerin kaldırılmasını talep etti. Aktaş, Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş.’ye yönelik el koyma ve kayyum kararlarının da iptalini istedi.

Aktaş, yargılama başlamadan suç işlendiği kanaatiyle mal varlıklarına el konulmasının masumiyet karinesine aykırı olduğunu savundu. Kayyım atanabilmesi için “kuvvetli suç şüphesi” gerektiğini belirtti. Delil karartma ihtimalinin bulunmadığını belirten Aktaş, şirket sahibi olarak tasarruf yetkisinin elinden alındığını belirtti.

Şirketin konkordato sürecinde olduğunu belirten Aktaş, kayyım kararının telafisi güç zararlara yol açtığını söyledi.

Aktaş, ihaleye fesat karıştırma suçunun katalog suçlar arasında yer almadığını, bu nedenle kayyum kararının hukuken kaldırılması gerektiğini söyledi.