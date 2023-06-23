BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BAE'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirilirken, başta ekonomi olmak üzere kültürel, siyasi ve ticari konularda iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Körfez ülkeleri arasında bölgesel iş birliğinin önemine işaret edilerek bölge ülkelerinin ortak çıkarına hizmet edecek bir koordinasyonun oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Bakan Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Al Nahyan’a Tahran’a resmi ziyaret davetini de iletti.

(İHA)