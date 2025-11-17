Son yıllarda tüm dünyada 50 yaş altındaki bireylerde bağırsak (kolorektal) kanser vakalarındaki endişe verici artış, bilim insanlarını yeni beslenme tehditlerini mercek altına almaya sevk etti.

Önde gelen yabancı uzmanlar ve kapsamlı bilimsel çalışmalar, erken yaşta görülen bu kanser türünün ardındaki en güçlü şüphelinin, yaygın olarak tüketilen yüksek düzeyde işlenmiş gıdalar olduğunu ifade etti.

İŞLENMİŞ GIDALAR VE MİKROBİYOM TAHRİBATI

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan beslenme epidemiyolojisi uzmanı Dr. Andrew Chan, yaptığı bir açıklamada, özellikle koruyucular, emülgatörler ve yapay tatlandırıcılar içeren ultra işlenmiş ürünlerin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını dile getirdi. Dr. Chan ve ekibi tarafından yürütülen geniş çaplı bir kohort çalışması, yüksek miktarda işlenmiş gıda tüketen kadın ve erkeklerde erken başlangıçlı kolorektal kanser riskinde belirgin bir yükseliş gözlendiğini gösterdi.

Bu gıdaların kanserojen etki mekanizması, büyük ölçüde bağırsak mikrobiyomu üzerindeki tahribatla ilişkilendirildi. Londra'daki Francis Crick Enstitüsü'nden Kanser Biyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kevin Jones, bu ürünlerin bağırsaktaki faydalı bakterilerin dengesini bozarak kronik iltihaplanmaya neden olduğunu belirtti. Prof. Jones, "Mikrobiyomdaki bu değişim, epitel hücrelerde DNA hasarını tetikleyen metabolitlerin oluşumuna zemin hazırladı," ifadesini kullandı.

GENÇ POPÜLASYONDA YÜKSELEN TEHLİKE

Amerikan Kanser Derneği (ACS) tarafından yayımlanan güncel veriler, erken yaşta bağırsak kanseri tanısı alanların oranının son yirmi yılda çarpıcı bir şekilde arttığını kanıtladı. Uzmanlar, bu artışın coğrafi sınırlara bakılmaksızın, Batı tarzı beslenme alışkanlıklarının küresel yayılımıyla paralel ilerlediğine dikkat çekti.

Paris Descartes Üniversitesi'nden onkoloji profesörü Dr. Émile Dubois, erken tanı konulan genç hastalarda agresif tümör tiplerinin daha sık görüldüğünü gözlemlediklerini aktardı. Dr. Dubois, halk sağlığı kurumlarının, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde işlenmiş et ürünleri, şekerli içecekler ve hazır paketli atıştırmalıkların tüketimine yönelik acil uyarılar yayımlaması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası bilim camiası, işlenmiş gıdaların sadece obezite ve diyabet gibi metabolik sorunlara değil, aynı zamanda genç popülasyonun yaşam süresini tehdit eden erken başlangıçlı bağırsak kanseri riskine de yol açtığı konusunda kesin bir uzlaşıya vardığını ortaya koydu.