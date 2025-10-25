Vücudun savunma mekanizmasını güçlü tutmanın formülünün mutfak seçimlerinde ve benimsenen yaşam tarzında saklı olduğu, uluslararası bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle netlik kazandı.

Dünyaca ünlü uzmanlar, bağışıklık sistemini destekleyen kilit faktörlerin, vitamin ve mineral zenginliğine sahip dengeli bir beslenme düzeni ile fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve stres yönetiminden geçtiğini vurguladı.

AKDENİZ DİYETİ VE GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK ARASINDAKİ KRİTİK BAĞ

Yabancı bilim insanlarının son dönemde yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, özellikle anti-inflamatuar özellikleri ile tanınan Akdeniz diyetinin bağışıklık sistemini pozitif yönde etkilediğini gösterdi.

Cornell Üniversitesi'nden beslenme bilimleri uzmanı Dr. Steven Gundry, bitkisel gıdalar, zeytinyağı, tam tahıllar ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan bu beslenme biçiminin, vücuttaki kronik düşük seviyeli iltihabı azaltarak bağışıklık hücrelerinin daha etkin çalışmasını sağladığını ifade etti.

Araştırmacılar, rafine şeker, doymuş yağ ve işlenmiş gıdalardan zengin Batı tarzı diyetlerin ise tam tersine, bağırsak mikrobiyotasını bozarak ve pro-inflamatuar sitokinlerin aşırı üretimine yol açarak bağışıklık sistemini zayıflattığını tespit etti.

YAŞAM TARZI FAKTÖRLERİ SAVUNMAYI YÖNLENDİRİYOR

Sadece beslenmenin değil, yaşam tarzının diğer unsurlarının da bağışıklık tepkisi üzerindeki belirleyici rolü öne çıktı.

Londra King's College'dan immünolog Prof. Dr. Janet Lord, yeterli ve kaliteli uykunun, bağışıklık sisteminin onarımı ve düzenlenmesi için hayati önem taşıdığını belirtti.

Prof. Lord, "Uyku eksikliği, kortizol gibi stres hormonlarının seviyesini yükselterek ve T hücreleri ile doğal öldürücü (NK) hücrelerin etkinliğini düşürerek enfeksiyonlara karşı savunmayı doğrudan zayıflattığını gördük" şeklinde konuştu.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan geniş kapsamlı çalışmalar, düzenli, orta yoğunlukta egzersizin de kan dolaşımını ve lenf akışını iyileştirerek bağışıklık hücrelerinin vücutta daha hızlı hareket etmesine ve böylece yabancı istilacılara karşı koyma yeteneğini artırdığı sonucuna ulaştı.

STRES YÖNETİMİ KRİTİK BİR KALKAN SAĞLADI

Washington Üniversitesi'nden psikiyatri profesörü ve stres araştırmaları öncüsü Dr. David Spiegel, kronik stresin bağışıklık sistemini baskılayan en önemli faktörlerden biri olduğunu kaydetti.

Dr. Spiegel, "Uzun süreli stres maruziyeti, bağışıklık fonksiyonunu bozan bir dizi biyokimyasal reaksiyonu tetikledi. Düzenli meditasyon ve sosyal bağlantı gibi yöntemlerin ise stresin bu olumsuz etkilerini hafiflettiği gözlemlendi" diye ekledi.

Uzmanlar, güçlü bir bağışıklık sistemini korumanın, tek bir süper gıdaya veya takviyeye bağlı olmadığını, aksine dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli hareketin bir araya geldiği bütüncül bir yaşam biçimi değişikliğiyle mümkün olduğunu kesin olarak bildirdi.