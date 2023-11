Kışa girerken bağışıklık sisteminin önemi artıyor. Bağışıklık sistemine iyi gelenler araştırılmaya devam ediyor. Bu süreçte bağışıklık sistemini kale gibi yapan 5 besin ortaya çıktı.

İşte o besinler…

Balkabağı: Balkabağı, beta karoten bakımından zengin bir besindir. Bu madde, bağışıklık sistemini güçlendirerek grip gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, balkabağı lifli bir yapıya sahiptir ve sindirim sistemini düzenler. Soğuk havalarda kabızlık sorunu yaşayanlar için ideal bir seçimdir.

Kereviz: Kereviz, maydanozgiller ailesinden gelen ve vücut için faydalı birçok vitamini ve minerali içeren bir sebzedir. Kereviz, idrar söktürücü özelliği sayesinde ödem oluşumunu önler ve vücuttaki toksinleri atar. Böylece, bağışıklık sistemini destekler. Bunun yanında, kereviz potasyum açısından da zengindir ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Turunçgiller: Turunçgiller, C vitamini kaynağı olarak bilinen meyvelerdir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gripten korunmada önemli bir rol oynar. Ayrıca, C vitamini antioksidan etkisi göstererek vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına katkı sağlar. Portakal, mandalina gibi turunçgilleri meyve olarak tüketmek, kilo kontrolü ve kan şekeri dengesi için de faydalıdır.

Nar: Nar, doğal bir antioksidan olan antosiyanin adlı bir bileşen içerir. Bu bileşen, gribe karşı koruyucu bir etki gösterir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Nar, aynı zamanda idrar söktürücü bir meyvedir ve vücuttaki toksinlerin atılmasını hızlandırır. Narı suyunu sıkmak yerine tane olarak yemek, bağırsak sağlığı için de önemlidir.

Taze Ceviz: Taze ceviz, sağlıklı bir beslenme için çok yararlı bir kuruyemiştir. Taze ceviz, E vitamini, Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu özellikleri sayesinde, bağışıklık sistemini destekler, kalp sağlığını korur ve beyin fonksiyonlarını geliştirir. Taze ceviz, hafızayı güçlendirmede de etkilidir.