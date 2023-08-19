Bahar Şahin İspanyol basınına sitem etti. İspanyol şarkıcıya aşkını ilan etmişti

Oyuncu Bahar Şahin, şarkıcı Joan Garrido ile yeni ilişkisini ilan etti. Şahin, İspanyol basınında yer alan 'evlilik hazırlığı' haberi hakkında konuştu.

Bahar Şahin İspanyol basınına sitem etti. İspanyol şarkıcıya aşkını ilan etmişti

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, gönlünü İspanyol şarkıcıya kaptırmış ve yeni sevgilisiyle fotoğrafını, İspanyolca olarak "Aşk gerçekti" notuyla paylaşmıştı.

64df6ebb86b24756a487abbe.jpg

“EVLİLİK HAZIRLIĞI YOK”

Milliyet'te yer alan habere göre; Bahar Şahin, önceki akşam Akmerkez’de görüntülendi. Özel hayatıyla ilgili konuşan Şahin, "Şu an iyi giden bir ilişkimiz var. Romantik bir tatil geçirdim. O bana İspanyolca öğretiyor, ben de ona birkaç Türkçe kelime öğretiyorum. İspanyol basını evlilik hazırlığı yaptığımızı yazdı ama öyle bir şey yok" açıklamasını yaptı.

64df6e8586b24756a487abb6.jpg

"BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ"

İspanyol basınına sitemde bulunan Bahar Şahin, "Buradan sizin aracılığınızla İspanyol basınına sitemlerimi iletiyorum. İyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimizi seviyoruz. Evlilik yok şu an" ifadelerini kullandı.

64df6e8e86b24756a487abb8.jpg

Oyuncu, “Yeni bir proje için değerlendirme toplantısındaydık. Yakında ekranlarda olacağım” dedi.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Zaniolo'dan Aston Villa transferi sonrası açıklamalar Spor
Zaniolo'dan Aston Villa transferi sonrası açıklamalar
Motorine ne kadar yeni zam geleceği açıklandı. Hazır mısınız gelecek yeni zamlara? Ekonomi
Motorine ne kadar yeni zam geleceği açıklandı. Hazır mısınız gelecek yeni zamlara?
EPDK Başkanı'ndan 1000 yerleşim alanına doğal gaz sözü Ekonomi
EPDK Başkanı'ndan 1000 yerleşim alanına doğal gaz sözü
Hande Yener ağustos sıcağında kürkle sahneye çıktı. Onu izleyenler ter içinde kaldı Magazin
Hande Yener ağustos sıcağında kürkle sahneye çıktı. Onu izleyenler ter içinde kaldı
Uzmanlardan kritik güneş kremi uyarısı Sağlık
Uzmanlardan kritik güneş kremi uyarısı
Dünyanın en ünlü ekonomi gazetesi Türkiye için felaket senaryosu yazdı: Dolar krizi için tarih verdi Ekonomi
Dünyanın en ünlü ekonomi gazetesi Türkiye için felaket senaryosu yazdı: Dolar krizi için tarih verdi
Ramos Galatasaray'a mı geliyor Beşiktaş'a mı? Ramos'un parasını Şerafettin Tilki yazdı Spor
Ramos Galatasaray'a mı geliyor Beşiktaş'a mı? Ramos'un parasını Şerafettin Tilki yazdı