Bahar Şahin İspanyol basınına sitem etti. İspanyol şarkıcıya aşkını ilan etmişti

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, gönlünü İspanyol şarkıcıya kaptırmış ve yeni sevgilisiyle fotoğrafını, İspanyolca olarak "Aşk gerçekti" notuyla paylaşmıştı.

“EVLİLİK HAZIRLIĞI YOK”

Milliyet'te yer alan habere göre; Bahar Şahin, önceki akşam Akmerkez’de görüntülendi. Özel hayatıyla ilgili konuşan Şahin, "Şu an iyi giden bir ilişkimiz var. Romantik bir tatil geçirdim. O bana İspanyolca öğretiyor, ben de ona birkaç Türkçe kelime öğretiyorum. İspanyol basını evlilik hazırlığı yaptığımızı yazdı ama öyle bir şey yok" açıklamasını yaptı.

"BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ"

İspanyol basınına sitemde bulunan Bahar Şahin, "Buradan sizin aracılığınızla İspanyol basınına sitemlerimi iletiyorum. İyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimizi seviyoruz. Evlilik yok şu an" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, “Yeni bir proje için değerlendirme toplantısındaydık. Yakında ekranlarda olacağım” dedi.

