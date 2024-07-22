Baharat sektöründe ilk yarıda dev ihracat

Öztürk'ün açıklamalarına göre Türkiye'nin baharat sektöründeki ihracat performansı oldukça güçlü bir şekilde artış göstermiştir. İşte bazı önemli noktalar:

Toplam İhracat ve Bölgeler:

Türkiye'nin baharat ihracatı yılın ilk yarısında 113 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bu ihracatın büyük bir kısmı, 74 milyon dolarlık bir değerle, Ege Bölgesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ege Bölgesi, Türkiye'nin baharat ihracatındaki gücünü göstermeye devam etmektedir.

2024 İhracat Hedefi:

Türkiye'nin baharat ihracatındaki başarısını sürdürme hedefi, 2024 yılının ikinci yarısında ülke bazında 250 milyon dolar olarak belirlenmiştir. Bu hedefin tutturulmasıyla sektörün güçlü büyümesi ve rekabet gücünün artması amaçlanmaktadır.

Baharat Türleri ve Artış Oranları:

Defne ihracatı, yılın ilk yarısında %57'lik bir artışla 36 milyon doları bulmuştur.

Kekik ihracatı ise %11'lik bir artışla 27 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Karabiber ve kırmızı biber gibi gruplarda ise %27'lik bir artışla 10,6 milyon dolarlık bir ihracat elde edilmiştir.

Bu veriler, Türkiye'nin dünya baharat piyasasında önemli bir oyuncu olduğunu ve özellikle defne ve kekik gibi ürünlerde lider konumda olduğunu göstermektedir. Öztürk'ün ifadelerine göre, sektörün gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça yüksektir ve Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücü giderek artmaktadır.