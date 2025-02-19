Bahar’daki o sahne seyirciyi çileden çıkardı! Sosyal medyada tepki yağdı

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Bahar’daki o sahne seyirciyi çileden çıkardı! Sosyal medyada tepki yağdı

Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın başrolünde olduğu Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin ağzını açık bıraktı. Rengin’in herkesin içinde Evren’i dudağından öpmesi seyirciyi rahatsız etti. Sosyal medyadan diziye olumsuz yorumlar yağdı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü herkesi şoke etti. Dizide yaşananlar seyirciyi kızdırdı.

Başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk diziye Timur’un halası “Leyla Yavuzoğlu” olarak dahil olmasının ardından sırlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Leyla’nın dönüşüyle dizideki tüm dengeler alt üst oldu.

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HERKESİN İÇİNDE ÖPTÜ

Bahar'ın yeni bölümünde; evlilik oyununa dahil olan Rengin Evren’in sevgilisi olarak masada yer alıyordu. Rengin yine yapacağını yaptı ve Evren'i herkesin içinde dudağından öptü. O anlar seyirciyi öfkelendirdi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

"Bir yandan eski kocasıyla evcilik oyunu oynuyor diğer yandan sevgilisini eski metresiyle bir sevgililik oyununa zorluyor artık sen de herkes gibisin Bahar", "Saçmalıklar silsilesi", "Keşke tadında bıraksalardı", "Bu dizi de artık izlenmez, rezillik diz boyu", "Senaryo saçmaladı", "Artık izlemeyeceğim" yorumlarında bulundu.

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