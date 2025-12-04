Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’ın Bahar dizisinden aniden ayrılması izleyiciyi şoke etmişti. Bu ani ayrılığın ardından Mehmet Yılmaz Ak’ın yeni adresi merak konusu olmuştu. Ak’ın yeni yılın en iddialı dizisi olması beklenen Yeraltı’yla imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Mehmet Yılmaz Ak

İSTİHBARATÇI ROLÜYLE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAĞI KONUŞULUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Yılmaz Ak’ın “istihbaratçı” rolüyle seyirci karşısına çıkacağı dizinin önemli rollerinden “Aslı” için de görüşmeler sürüyor. Sıcak provaları başlayacak olan dizinin hafta sonu okuma provasının yapılacağı önümüzdeki hafta da sete çıkacağı konuşuluyor.