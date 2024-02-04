Bahçeli Alper Gezeravcı ile Dilber'i kıyasladı. 'Bu bir komplo emaresidir'

MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa’da düzenlenen Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin mitinginde konuştu. Konuşmasında yerel seçimlere dair mesajlarını veren Bahçeli, Can Atalay konusu hakkında da görüşlerini açıkladı.

Konuşmasında en çok dikkat çeken kısım ise uzaydaki Türk astronot ile İnci Taneleri dizisinde oynayan Dilber karakterini kıyaslaması oldu. Bahçeli konu hakkında: “Alper Gezer Avcı kardeşimizin uzaya gittiği şu dönemde bir dizi vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

“HÜSRAN SİYASETİ İLE HİZMET SİYASETİNİ AYNI KEFEYE KOYAMAYIZ"

Bahçeli, “Bizim amacımız güvenli ve huzurlu bir geleceği el birliği ile inşa etmektir. Bölücü teröristlerle demlenip Manisa’nın önünü kesmeye çalışanların her türlü çirkefliği yaptığını görüyoruz.

Manisa’nın ufkunu kapatmaya niyetlenenlere geçit yoktur. 5 yıl önce Manisa’yı tekrar ehline teslim ettiniz. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. İnanıyorum ki Manisa varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır” ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Hüsran siyaseti ile hizmet siyasetini aynı kefeye koyamayız" dedi.

TAKSİCİ OĞUZ ERGE'Yİ ÖLDÜREN KATİL VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSIN

Geçtiğimiz günlerde İzmir Gaziemir'de soğuktan üşüdüğü için taksisine aldığı şahıs tarafından arkadan vurularak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin katilinin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Kalleşliğe bile taş çıkartacak namertlikte vuruldu ve hayattan kopartıldı.

DEM’ci ve bölücü bu caninin cinayetten hemen sonra herkese güvenmeyeceksin sözü de kamera kayıtlarına yansıdı. Taksi şoförümüze Allahtan rahmetler niyaz ediyorum.

Türkiye’nin huzurunu kaçırmak, insanımızın can ve mal güvenliğini kundaklamak için afal halde olan alçakların başına dünyayı yıkmalıyız.

Teröristler uç örgütleri bozguncular casuslar iç ve dış ihanet cephesi, yeminli Türkiye düşmanları, fitne ve fesat üretimi yapan namus yoksunları kara propagandalarına hız kesmeden devam etseler de birbirimize güvenmekten birbirimize sarılmaktan birbirimizin can evi olmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Kötülüğe teslim olmayacağız. Tüm insanlarımızın hayatına kasteden hainlerin bir daha güneş ışığı görmemeleri beklentim ve temennimdir.

Taksi şoförümüzü katleden alçaklığın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkartılması hayat boyunca rezil ve rüsva şekilde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir" şeklinde konuştu.

BAHÇELİ "DİLBER" KARAKTERİ İÇİN "KOMPLO EMARESİ" DEDİ

Bahçeli sözlerinin devamında da, "Alper Gezer Avcı kardeşimizin uzaya gittiği şu dönemde bir dizi vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır" dedi.

CAN ATALAY TEPKİSİ: AYM KRİZİN MİMARIDIR

Bahçeli, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili gelen eleştirilere de şöyle yanıt verdi:

"Hüküm almıştır bu hüküm Yargıtay tarafından onanmıştır. Bu kararın onanmasından başka da seçenek kalmamıştır. Anayasa Mahkemesi vesayetçi bir tutumla Anayasaya aykırı şekilde tarihi bir hatanın faili olarak Atalay’la ilgili hak ihlali kararı vermiş ve tartışmanın fitilini ateşlemiştir.

Kriz ve kutuplaşmanın asıl mimarı asıl tahripçisi Türkiye’nin karşısındaki mihrak olan Anayasa Mahkemesi.

Nerede bir hain nerede bir suçlu varsa Türkiye’nin varlığına ve egemenlik haklarına kim husumet besliyorsa AYM onların hizasındadır ve onların lehine hak ihlali kararlarını cömertçe açıklamaktadır.

TBMM Anayasa Mahkemesi’nin tahakkümcü ve skandal kararına boyun eğmeyerek söz konusu şahsın milletvekilliğini düşürmüştür.

Meclis’e düşen sorumluluk evvel emirde Anayasa’daki çelişkileri ortadan kaldırmaktan ziyade milli iradenin onurunu adalet ve hukuk namusunu korumak kollamaktır. Yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaç ortadadır.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin almış olduğu kararın okunması bir anayasal çelişkinin mahsulü değil bilakis anayasal bir zorunluluktur."

"Özgür Bey sokağı adres gösteriyor ateşle oynuyor. hezeyandan hezeyana geçiş yapıyor. Sözde darbe girişimine karşı mücadeleden bahsediyor. DEM'lenmiş CHP komaya girmiş."