Bahçelievler’de otomobil kafenin bahçesine uçtu: 1 ağır yaralı

Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir kafenin duvarını aşarak bahçesine uçtu. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Bahçelievler’de otomobil kafenin bahçesine uçtu: 1 ağır yaralı

İHA'nın haberine göre, Kaza, saat 05.45 sıralarında İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Arif Ağa Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yalçın Koreş Caddesi üzerinde yokuş aşağıya seyir halinde olan 34 LC 8926 plakalı otomobilin sürücüsü Fahri Yıldırım, henüz bilinmeyen bit nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce kaldırıma ardından da kafenin duvarını yıkarak kafenin bahçesine uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Fahri Yıldırım’ı sıkıştığı yerden çıkartırken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Yıldırım’a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Sağlık ekiplerinin ağır yaralanan Yıldırım’a uzun süre kalp masajı yaptığı görülürken yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobil ve kafede maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

ba1.jpg

ba2.jpg

ba3.jpg

ba4.jpg

ba5.jpg

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
Son Haberler
İstanbul - Maltepe miting alanında 1 Mayıs hazırlıkları Güncel
İstanbul - Maltepe miting alanında 1 Mayıs hazırlıkları
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır? Keşfet
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Bayramın ilk günü kalabalığı için Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan çarpıcı yorum: Kaosun değil karamsarlığın habercisi Güncel
Bayramın ilk günü kalabalığı için Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan çarpıcı yorum: Kaosun değil karamsarlığın habercisi
Netflix aboneleriyle dalga geçti Teknoloji - Otomotiv
Netflix aboneleriyle dalga geçti
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemini değiştirdiler. Ertem Şener açıkladı Spor
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemini değiştirdiler. Ertem Şener açıkladı
Göçmen teknesine saldırı: 4 yaşındaki kız öldü Dünya
Göçmen teknesine saldırı: 4 yaşındaki kız öldü
CHP’li Gürer: Gençler ve çocuklar için geleceği güzel kılacağız Siyaset
CHP’li Gürer: Gençler ve çocuklar için geleceği güzel kılacağız