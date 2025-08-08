Bahçeli’nin açılımcı danışmanı Milliyetçi isimleri hedef aldı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açılım başdanışmanı ve aynı zamanda Türkgün Gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, “Sahte ülkücü yok mu” başlıklı yazısında Milliyetçi isimlere saldırdı. Çiçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lider Müsavat Dervişoğlu ve eski bakan Namık Kemal Zeybek’i hedef aldı.

ÜÇ MİLLİYETÇİ İSİM AÇILIMCI DANIŞMAN ÇİÇEK'İN HEDEFİNDE

Çiçek, Namık Kemal Zeybek için “MHP bitti, misyonunu tamamladı ve tarihteki yerini aldı. Bugün artık MHP diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Ülkücü Hareket diye bir şeyi de mevcut saymıyorum.” diyerek yaklaşık on parti değiştiren Namık Kemal Zeybek’i içimizde “en büyük ülkücü” olarak pazarlayanlar var” dedi.

"BİR SAHTELİK ÇETESİ VAR"

Mansur Yavaş’a da saldıran Çiçek, “Keza, kişisel menfaatleri için CHP’ye geçtiği gün, “Bugün 40 yıllık geçmişimi geride bırakarak CHP adayı olmamla tüm tartışmalar bitecektir.” diyen Mansur Yavaş’ın “ülkücü” kimliğini sahtelikle sunan ve bundan menfaat kazanmaya çalışan bir sahtelik çetesi var” ifadelerini kullandı.

Çiçek, Dervişoğlu hakkında ise “Aynı şekilde, geçtiğimiz yıllarda siyasî menfaatleri ve CHP-HDP ittifakına uyum sağlamak için “Bir daha asla ülkücüyüm ya da ülkücüydüm demeyeceğim.” diyen Müsavat Dervişoğlu’nun etrafında da bu kavramı korsan ve sahte bir şekilde kullanan bir çete bulunuyor” şeklinde konuştu.