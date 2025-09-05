Bahçeli’nin sesi küçük ortağa çok fena çaktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, bugünkü köşe yazısında HÜDAPAR sözcüsü Serkan Ramanlı'nın, Devlet Bahçeli’nin terör örgütü YPG’ye yönelik operasyon ihtimalini dile getirmesini “Bu dönemde yapılan bu tür açıklamalar gerekli ve isabetli değil. Bu tehdide gerek yok. En eski acımız Kürtlerin birliğinin olmamasıdır” sözleriyle eleştirmesini, “Türkiye’deki etnik fitneciler “Bu bakış açısı barış iklimine vurulan darbe olur” propagandasına başlamıştır. Terör örgütü YPG’ye kim sahip çıkıyorsa, o, ABD ve İsrail’in dostu; Müslümanların ise can düşmanıdır” dedi.

BAHÇELİ’DEN SÜREÇ DEVAM EDERKEN YPG TEPKİSİ

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken baş mimarlarından biri olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’nın Suriye uzantıları olan YPG/SDG’ye yönelik sert sözlerde bulunması dikkat çekmişti.

Bahçeli, “Lağvedilen PKK terör örgüne mensup terörist unsurlarının kademe kademe SDG/YPG’ye katılıp katılmadığı henüz tam berraklaşmayan bir muamma olarak önümüzdedir. 27 Şubat 2025 tarihinde PKK’nın kurucu önderi tarafından yapılan “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısı bölücü terör örgütünün bütün bileşenleri için bağlayıcı mahiyettedir. SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir. Bölücü terör örgütü türevlerinin bütünüyle önderleri nezdinde sadakat ve samimiyet testinden geçtiği, siyonist alçaklığın mı yoksa İmralı’nın mı belirleyeceği olacağı yakında iyice anlaşılacaktır. Terör devleti İsrail, Suriye’nin bölünmesi ve parçalanması hususunda devamlı el yükseltmektedir. Görünen odur ki, SDG/YPG İsrail’in yörüngesindedir” demişti.

HÜDAPAR SÖZCÜSÜ BAHÇELİ AÇIKLAMASINA “GEREKLİ VE İSABETLİ DEĞİL” DEMİŞTİ

HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı ise Bahçeli’nin terör örgütü YPG’ye yönelik operasyon ihtimalini dile getirmesi üzerine, “Bu dönemde yapılan bu tür açıklamalar gerekli ve isabetli değil. Bu tehdide gerek yok. En eski acımız Kürtlerin birliğinin olmamasıdır” ifadeleriyle tepki göstermişti.

BAHÇELİ’NİN DANIŞMANI YILDIRAY ÇİÇEK HÜDAPAR’A ÇAKTI

Bahçeli’ye gelen tepkilere ise danışmanı Yıldıray Çiçek’ten sert tepki geldi. Çiçek, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Türkiye aslında (Afrin’de) YPG ile, PKK ile savaşmıyor. Çünkü onlar Amerika'nın kara gücü, Amerika'nın askerleridir” sözlerini hatırlatarak, “Peki, bugün gelinen noktada HÜDA PAR konsept değişikliğine mi gitmiştir? Terör örgütü YPG’ye kim sahip çıkıyorsa, o, ABD ve İsrail’in dostu; Müslümanların ise can düşmanıdır. İman sahibi hiçbir Kürt, hele ki Gazze’deki vahşet/soykırım ortadayken, böyle bir ihanete ortak olmaz” dedi.