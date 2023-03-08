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Bahçeşehir evinde Manresa'yı yıkamadı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bahçeşehir Koleji, Baxi Manresa ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 23:12
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Bahçeşehir Baxı Manresa'ya yenildi

Bahçeşehir evinde Manresa'yı yıkamadı
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 3. hafta erteleme mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, sahasında İspanya'nın BAXI Manresa takımına 77-76 yenildi.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki dördüncü maçında da galibiyete ulaşamadı.

Salon: Ülker

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 23, Hall 7, Smith 10, Muhammed Baygül 2, Morgan 5, Yiğit Arslan 17, Blazic 3, Gist 7, Hadi Özdemir 2, Yunus Sonsırma

BAXI Manresa: Harding 22, Jou 4, Perez, Robinson 12, Olumuyiwa, Steinbergs 5, Badio 4, Ferrari, Garcia 5, Geben 6, Vaulet 10, Waczynski 9

1. Periyot: 20-13

Devre: 44-30

3. Periyot: 60-62

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