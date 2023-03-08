Bahçeşehir evinde Manresa'yı yıkamadı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 3. hafta erteleme mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, sahasında İspanya'nın BAXI Manresa takımına 77-76 yenildi.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki dördüncü maçında da galibiyete ulaşamadı.
Salon: Ülker
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Andris Aunkrogers (Letonya)
Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 23, Hall 7, Smith 10, Muhammed Baygül 2, Morgan 5, Yiğit Arslan 17, Blazic 3, Gist 7, Hadi Özdemir 2, Yunus Sonsırma
BAXI Manresa: Harding 22, Jou 4, Perez, Robinson 12, Olumuyiwa, Steinbergs 5, Badio 4, Ferrari, Garcia 5, Geben 6, Vaulet 10, Waczynski 9
1. Periyot: 20-13
Devre: 44-30
3. Periyot: 60-62