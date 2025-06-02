Bahçeşehir Bursa'dan turla döndü

Düzenleme: Kaynak: AA
Bahçeşehir Bursa'dan turla döndü

Bahçeşehir, uzatmaya giden maçta Tofaş'ı Bursa'da 96-92 yenerek yarı finale yükseldi. İstanbul ekibi, finale çıkmak için Fenerbahçe - Telekom serisinin galibi ile oynayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji, normal süresi 85-85 biten karşılaşmada TOFAŞ'ı 96-92 yendi. Konuk ekip, bu skorla serideki durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.

Bahçeşehir Koleji, yarı finalde Fenerbahçe Beko-Türk Telekom eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TOFAŞ 92 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 96

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

TOFAŞ: Reed 34, Perez 21, Yiğitcan Saybir 8, Tolga Geçim 4, Bankston 9, Trifunovic 5, Berk Demir, Pasecniks 4, Obrien 7

Bahçeşehir Koleji: Smith, Odiase 13, Cavanaugh 23, Kenan Sipahi 20, Bouteille 5, Şehmus Hazer 5, Simonovic 8, Ponitka 8, Furkan Korkmaz 14

1. Periyot: 24-14

Devre: 42-38

3. Periyot: 61-60

Normal süre: 85-85

5 faulle çıkanlar: 39.59 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), 39.49 Simonovic (Bahçeşehir Koleji)

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