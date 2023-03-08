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Bakan açıkladı. Bugün hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin bugün başlayacağını bildirdi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 10:38
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Bakan açıkladı. Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor

Bakan açıkladı. Bugün hesaplara yatıyor
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Derya Yanık, açıklamada Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar lira ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyon haneye 4,3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağı bilgisini verdi.

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullanan Yanık, aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar lira ödemenin gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.

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