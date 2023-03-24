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Bakan Akar çadır kentleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay’da çadırkentleri ziyaret etti.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 16:15
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Bakan Akar çadır kentleri ziyaret etti

Bakan Akar çadır kentleri ziyaret etti
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İHA’nın haberine göre, AFAD tarafından kurulan Büyük Dalyan Geçici Konaklama Merkezi’ne giden Akar, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Akar, merkezdeki anaokulunu da ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Aselsan Afet ve Lojistik Merkezi’ni ziyaret etti. 400’e yakın vatandaşın kaldığı çadır kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan, sosyal alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Akar depremzedelerle de bir araya geldi.

Onların taleplerini dinleyen çözümüne yönelik talimat veren Akar, çadır kentteki kreş ve etüt merkezinde de incelemelerde bulundu.

Yetkililerden buralardaki faaliyetlere ilişkin de bilgi alan Akar, çocuklara yakından ilgilendi, oyuncak ve çikolata hediye etti.

Öte yandan Bakan Akar beraberindeki Orgeneral Güler ile ramazan ayının ilk cumasını vatandaşlarla Hacı Cuma Kahraman Camii’nde kıldı. Bakan Akar, namaz çıkışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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