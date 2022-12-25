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Bakan Akar bilgi aldı, talimat verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:13
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Bakan Akar'dan sınır hattında inceleme 

Bakan Akar bilgi aldı, talimat verdi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hatay’a gitti. Hatay Havalimanı’nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti.

BİLGİ ALDI, TALİMAT VERDİ

Tören mangasını selamlamasının ardından Harekat Merkezi’ne geçen Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar’ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki inceleme ve değerlendirmeleri devam ediyor.(AA)

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