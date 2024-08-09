Bakan Ersoy'dan 'Instagram' açıklaması! Erişim engeli kaldırılacak mı?

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Bakan Ersoy'dan 'Instagram' açıklaması! Erişim engeli kaldırılacak mı?

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Instagram'a uygulanan erişim engeli hakkında demeç verdi. Bakan Ersoy, konunun Ulaştırma Bakanlığı tarafından ele alındığını ve iki tarafın da yapıcı diyalogları sayesinde sorunun kısa süre içinde çözüme kavuşacağını umduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son dönemde gündemi meşgul eden Instagram erişim engeli konusunda önemli açıklamalarda bulunarak, sorunun çözümüne yönelik beklentilerini dile getirdi.

Bir televizyon programına katılan Bakan Ersoy, Ulaştırma Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiğini ve iki tarafın da anlayışlı bir tutum sergilemesi halinde, erişim engelinin kısa sürede aşılacağına inandığını ifade etti.

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Ayrıca, Türkiye'nin tanıtım stratejilerinin çok yönlü olduğunu ve Instagram'ın bu stratejinin sadece küçük bir parçasını oluşturduğunu belirtti. Ersoy, ulusal yayın kanallarından sosyal medyanın farklı platformlarına, dijital ve yazılı basına kadar geniş bir yelpazede tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini vurgulayarak, Türkiye'nin tanıtımının artık çok daha kapsamlı ve çeşitli olduğunu sözlerine ekledi.

Ersoy, "Ulaştırma Bakanlığımızın takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum. Biz tanıtımda her şeyi çeşitlemiş durumdayız. Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil.

Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde. Ulusal kanalları da kullanıyoruz, sosyal medyanın birçok çeşidini de kullanıyoruz. Youtube'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve yazılı basını da dijital basının her alanını da kullanıyoruz. Biz çok geniş kapsamlı çok çeşitli bir tanıtım yapıyoruz artık Türkiye için." değerlendirmesinde bulundu.

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