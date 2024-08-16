Bakan Fidan “Iraklılar için vize serbestisi” dedi, sosyal medya ayağa kalktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini ele aldı. Yapılan toplantı sonrasında düzenlenen basın açıklamasında, Fidan, belirli yaş gruplarındaki Irak vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti getirileceğini duyurdu.

1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek ve 15 yaşından küçükler ile 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarını kapsayacak. Fidan, bölgedeki mevcut duruma dikkat çekerek, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarını kınadı ve Türkiye'nin Irak ve Filistin konusundaki tutumunun kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Fidan'ın açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı buldu ve karışık tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, Türkiye'nin vize politikalarını eleştirirken, diğerleri bu adımın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini savundu. Sosyal medya platformlarında, "Vizesiz girilen ama tüm dünyaya vizeyle giden tek ülkeyiz" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.