Bakan Güler: ABD'ye 'Suriye'de Mehmetçik IŞİD'le savaşsın' diye teklif ettik

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Güler: ABD'ye 'Suriye'de Mehmetçik IŞİD'le savaşsın' diye teklif ettik

Bakan Güler, terör örgütü PKK’nın Suriye koluna destek veren ABD’ye çağrıda bulundukları ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Güler, “Bunu açık açık ABD'li dostlarımıza ifade ettim. 'Sen gerçekten DEAŞ'la mücadele etmek istiyor musun?', 'İstiyorum'. O zaman ne kadar kuvvet ihtiyacın varsa biz sana vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Habertürk televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarına ilişkin soru üzerine Güler, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İstiklal Harbi'nden bu yana en yoğun, kapsamlı ve etkili faaliyetleri icra ettiğini bildirdi. Güler, "PKK terör örgütü ülkemizin başına bela edilmiş bir örgüttür. İnanıyoruz ki en kısa zamanda ne kadar destek verirlerse versinler, kim arkasında durursa dursun, hepsiyle beraber bunları tarihin sayfalarına gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TAMAMEN ÇARESİZ BİR VAZİYETE DÖNÜŞTÜRDÜK"

TSK'de daha önce 3 olan komanda tugayı sayısını 20'nin üzerine yükselttiklerini belirten Güler, şöyle konuştu:

"Bunlarla kapsamlı operasyonlara başladık. Gidiyoruz ve kalıyoruz. Yaklaşık 8 senedir üs bölgelerinde birliklerimiz kahramanca çatışmalarına devam ediyorlar. Terör örgütünü tamamen çaresiz bir vaziyete dönüştürdük. Güvenlik kuvvetlerimizin başarılı faaliyetleriyle çok etkin bir mücadele devam ediyor. Artık biz geri dönmüyoruz, örgüt o bulunduğu yeri terk edip gitmek zorunda kalıyor. Nereye giderse peşinden gitmeye devam ediyoruz."

“NE KADAR KUVVET İHTİYACIN VARSA BİZ SANA VERECEĞİZ”

ABD'nin terör örgütü YPG'ye hava savunma sistemleri vermesine ilişkin soruya karşılık Güler, "Başından beri PYD diye bir şey yok, bu tamamen PKK'nın kendisi. Bunu anlamamak mümkün değil. Diyorlar ki dostlarımız bize, 'DEAŞ'la mücadele için kuvvete ihtiyacımız var. Bunu açık açık ABD'li dostlarımıza ifade ettim. 'Sen gerçekten DEAŞ'la mücadele etmek istiyor musun?', 'İstiyorum'. O zaman ne kadar kuvvet ihtiyacın varsa biz sana vereceğiz. Ses yok bu sefer. Biz hem bir NATO müttefikiyiz hem de aklımızla alay etmek gibi bir şey geliyor bize." ifadelerini kullandı.

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