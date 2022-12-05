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Bakan Hulusi Akar Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakü'deki programı kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 19:52
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Bakan Hulusi Akar Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Hulusi Akar Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
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Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığına gelişinde ordu bandosu tarafından mehter marşı seslendirildi.

Ulusal marşların çalınmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar, törenin ardından Milli Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile baş başa görüştü.

Bakan Akar'a beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan eşlik etti... (AA)

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