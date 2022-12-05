Bakan Hulusi Akar Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığına gelişinde ordu bandosu tarafından mehter marşı seslendirildi.
Ulusal marşların çalınmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar, törenin ardından Milli Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile baş başa görüştü.
Bakan Akar'a beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan eşlik etti... (AA)
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