Bakan Işıkhan açıkladı: Uzaktan ve esnek çalışma modelleri geliyor

Kaynak: AA
Bakan Işıkhan açıkladı: Uzaktan ve esnek çalışma modelleri geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnek ve uzaktan çalışma modelleri için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bakan Işıkhan, "Çalışmanın işin şekli değişiyorsa bizim de bu değişime ayak uydurmamız lazım" dedi.

Korona virüs salgını döneminde başlayan yeni çalışma sistemlerine ilişkin düzenlemelerle ilgili çalışmalar sürüyor.

İŞKUR'un istihdam ve eğitime dahil olmayan gençlere yönelik destek programında 200 gencin sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnek veya uzaktan çalışmaya ilişkin de açıklamalar yaptı.

“MEVZUAT DÜZENLEMELERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Yeni düzenlemeye ilişkin mesainin sürdüğünü aktaran Işıkhan, "Esnek çalışma, uzaktan çalışma dediğimiz modeller gündeme gelmeye başladı. Bunun artısı da var, eksisi de var. Çalışma Genel Müdürlüğümüz bu konuda mevzuat düzenlemelerini gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

“DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK LAZIM”

Değişime ayak uydurulması gerektiğini belirten Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sosyal yeteneklerinizin çalışma hayatına girdiğinizde çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Hala esnek çalışma, uzaktan çalışma, güvenceli esnek çalışma modelleri bizim için önemli. Çalışmanın, işin şekli değişiyorsa bizim de bu değişime ayak uydurmamız lazım. On yıl sonra aklınıza gelemeyecek, farklı çalışma modelleriyle ve işlerle karşı karşıya kalacağız.”

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