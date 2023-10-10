Bakan Koca: Korona mevsimsel hale gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Fahrettin Koca, Kovid-19'a ilişkin, “Mevsimsel hale gelmesi önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu anlamda bir endişemiz yok” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı karşıtı olmadığını, aksine çocukluk çağı ve grip aşılarının önemini vurguladığını söyledi.

Koca, ayrıca bazı hekim ve bilim insanlarına yönelik eleştirilerinin onları hedef göstermek değil, korumak amacıyla yapıldığını belirtti.

Bakan Koca, Kovid-19’un gelecek yıllarda mevsimsel bir hastalık haline gelmesinin mümkün olduğunu, bu durumda grip aşısının kovide karşı da koruyucu olabileceğini ifade etti. Şu anda mevsimsel grip aşısı yaptırması gereken herkesin bunu yapmasını tavsiye etti.

Bakan Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi’nin hasta kabulüne başladığını, İzmir Şehir Hastanesi’nin de bir iki hafta içinde açılacağını duyurdu.

Büyükşehirlerde şehir hastanesi yapımının devam ettiğini ve toplam 37 şehir hastanesinin tamamlanacağını bildirdi.