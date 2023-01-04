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Bakan Koca’dan hastane randevusu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yaşanan randevu sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:06
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Bakan Koca: Randevu sorununu birlikte çözebiliriz

Bakan Koca’dan hastane randevusu açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yaşanan randevu sorununa ilişkin, “Zorluk çıkardığımız kişi bir yakınımız da olabilir. Randevu sorununu birlikte çözebiliriz” dedi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kapı komşusu iki kişi düşünün. Biri randevu almış, gitmeyecek. İptal etmemiş. Diğeri, aynı branşta randevu almakta zorlanıyor. İptal edilmeyen randevuların yol açtığı sorun bu kadar açık. Zorluk çıkardığımız kişi bir yakınımız da olabilir. Randevu sorununu birlikte çözebiliriz” ifadelerini kullandı.


 

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