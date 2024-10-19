Bakan Şimşek açıkladı: Kendi işini kurmak isteyen engellilere 103 milyon destek

Kaynak: İHA
Bakan Şimşek açıkladı: Kendi işini kurmak isteyen engellilere 103 milyon destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımıza 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımıza 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Buna göre 2024 yılının ikinci döneminde 133 eski hükümlü kendi işini kurma projesine 34 milyon 522 bin lira, 194 engelli kendi işini kurma projesine 60 milyon 238 bin lira, 12 engellilere yönelik mesleki eğitim kursu projesine 7 milyon 818 bin lira, 1 işe ve iş yerine uyum projesine 858 bin lira ve toplamda 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis edildiğini belirtti. Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik."

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