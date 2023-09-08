Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması: 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyorlar

Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağlayacağı 35 milyar dolarlık yatırım paketini değerlendirdi.

KAYNAK: AA
Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması: 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyorlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasından sağlanan 35 milyar dolarlık yatırım paketine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır" dedi.

Konuyla ilgili X (Twitter) hesabı üzerinden İngilizce paylaşım yapan Şimşek, "Bu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolar tutarındaki üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz Orta Vadeli Program'ın (OVP) başarılı şekilde yürütülmesini desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA BANKASI'NIN KARARI OVP'NİN ONAYIDIR"

Dünya Bankasının Türkiye'ye yönelik yatırım paketine ilişkin kararının, Orta Vadeli Program'ın (OVP) onayı niteliği taşıdığını öne süren Şimşek, "Banka, Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı önümüzdeki üç yıl içinde iki kattan fazla arttırarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor" dedi.

Dünya Bankası'nın ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına bağlılığını takdir ettiklerini belirten Şimşek, yatırım paketiyle ilgili "Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolar tutarındaki üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı şekilde yürütülmesini desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

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