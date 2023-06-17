Bakan Tekin açıkladı: Öğretmenler için zorunlu hizmet affı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için zorunlu hizmet affının 16 Haziran itibariyle çıkarılacağını duyurdu.

Bakan Tekin açıkladı: Öğretmenler için zorunlu hizmet affı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için zorunlu hizmet affı çıkarıldığını duyurdu.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi" (Pictes) kapsamında görev yapıp kadroya geçen öğretmenlerin projedeki çalışmasının hizmet sürelerine ekleneceğini belirten Tekin, "Bilhassa deprem bölgesindeki öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah" dedi.

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