Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Tekin, adrese dayalı okul kayıtlarında yürütülen planlamaların bozulmasına müsaade etmeyeceklerini duyurdu.

Bazı velilerin çocuklarını adres dışı okullara kaydettirmek için baskı kurduğunu aktaran Tekin "Bu durum sınıf dengelerini bozuyor. İçişleri Bakanlığı'yla birlikte yeni bir sistem geliştiriyoruz, artık taşradaki yöneticilerimiz bu baskılarla karşılaşmayacak. Okul kayıtlarında merkezi bir sınırlama sistemi kuruyoruz" dedi.

"Bu durum, eğitim yatırımlarında yapılan planlamaları sekteye uğratıyor" değerlendirmesi de dikkat çekti.

Öte yandan ikametgah aldırmak isteyenler ve bu işlemi gerçekleştirenler için usulsüz işlemler mevcut. İkametgahını kaydettirenler için 9 bin 414 TL’ye kadar idari para cezası kesilirken, bu ceza ikametgah değişikliği yapan kişiler için de uygulanıyor.