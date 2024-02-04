Bakan Tekin ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: Müfredat değişiyor

Kaynak: DHA
Bakan Tekin ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: Müfredat değişiyor
Müfredat değişikliği çalışmalarına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenler başta olmak üzere diğer eğitim paydaşlarıyla da bakanlık politikalarının karşılık bulabilmesi için her zaman istişare kültürüyle hareket ettiklerini söyleyen Tekin, bu sayede birçok projeyi hayata geçirdiklerini öne sürdü.

Bakan Tekin, müfredat değişikliğine ilişkin çalışmaların tamamlandığını ve detayların yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah"

yusuf tekin

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