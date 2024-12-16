Bakan Tekin: Durup dururken laiklik tartışması başlatmadım

Bakan Tekin "Bir bilim adamı olarak demokratik eğitimi laik, demokratik hukuk devleti prensiplerine uygun olarak şekillendirmeye çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

"DURUP DURURKEN LAİKLİK TARTIŞMASI BAŞLATMADIM"

Bakan Tekin, bütçe görüşmeleri sırasındaki konuşmasında CHP'nin laiklik konusunda yaptığı eleştirilere de yanıt verdi.

Bakan Tekin "Bazı milletvekilleri beni en durup dururken Türkiye'de bir laiklik tartışması açmakla eleştiriyorlar. Ben durup dururken laiklik tartışması falan başlatmadım. 14 Kasım günü plan bütçe komisyonunda milletvekillerimizin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bizim çalışmalarımızla laiklik arasında bir eşgüdüm göremediklerine dair eleştirilerini ben cevaplamaya çalıştım. Parlamentoda sorulara yanıt verdiğimiz için bu eleştirileri dışarıda bir yerde yanıt verdim" dedi.

Bakan Tekin, camilerle ilgili tartışmayı tekrar dile getirmek istemediğini söyleyerek CHP'nin 1953 tarihinde yılında verdiği bir önerge metnini okunmasını tavsiye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum sırasında Meclis'te gerilim arttı.

Geride bıraktıkları 22 yıl boyunca, eğitim sistemini daha verimli sonuçlar üretecek bir dinamizmle yapılandırdıklarını savunan Yusuf Tekin, AKP hükümetinin kurulduğu ilk günden itibaren eğitim ortamlarını insani, fiziksel, bilimsel ve teknolojik altyapı açısından geçmişle mukayese edilemeyecek ve çağdaş dünyadaki standartları yakalayacak şekilde çalışmaya başladıklarını söyledi.

"Bugün eğitim sistemini ideolojik tahakkümün bir aracı haline getiren, toplumun inançlarını baskı altına almaya çalışan, bireyin vicdanını yok sayan yasakçı zihniyet ve yaklaşımlardan kurtarmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını" söyleyen Yusuf Tekin, "Eğitim sistemimiz artık insan haklarını, demokratik değerleri ve milli hassasiyetleri aynı potada eriterek milletimizin tarihi yürüyüşüne rehberlik etmektedir. Hiçbir ideolojinin ya da dogmanın arkasına saklanmadan, her bireye eşit fırsatlar sunmayı hedefleyen bu vizyon, eğitimde adaleti ve toplumsal barışı esas almaktadır" diye konuştu.

Bakan Tekin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği sırada bir muhalefet milletvekilinin tepki vermesi üzerine "Sayın vekil biliyorum, 'keşke bizim de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz olsa hele şu konjonktür ortamında' diye iç geçirdiğinizin farkındayım" ifadelerini kullandı.