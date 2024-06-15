Bakan Tekin’in kıyafet skandalı savunmasına kimse inanmadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Tekin’in kıyafet skandalı savunmasına kimse inanmadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Kocaeli’nde bir okulda yaşanan kıyafet skandalıyla ilgili açıklamaları tepki çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Gebze’deki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde mezun öğrencilerin “açık giyindikleri” gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamasıyla ilgili konuştu.

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Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısında konuşan Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Olayın başlangıç noktasında okul müdürü, öğrencilere mezuniyet töreninin yapılacağı alanın büyüklüğü kadar kontenjan veriyor. Burada formu da var, her öğrenciye 4 kontenjan veriyor ve 'Kiminle beraber geleceksin' diye soruyor. Başlangıçta listede ismi olmayan öğrenci arkadaşlarımız, listede yazdığının iki katı kadar misafirle gelmek isteyince okul müdürü doğal olarak 'Biz bu listedeki isme göre bir organizasyon yaptık. Önce listedeki isimleri alalım. Yer kalırsa sizi de alırız' dedi diye tartışma başlıyor ve arzu etmediğimiz bir boyuta ulaşıyor. Olay duyulur duyulmaz İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 7-8 dakika içerisinde olay yerine intikal ediyor ve problemi çözüp çocuklarımızın mezuniyet törenine katılması sağlanıyor. Okul müdürümüzün olay artık yönetilemez boyuta geldikten sonra 'yönetmelik ifadesi' diye söylediği şey normal okulumuzun eğitim öğretim kısmıyla ilgili yönetmelik. Yani madde, onunla ilgili madde. Mezuniyet törenlerini ya da benzeri etkinlikleri bu çerçevede değerlendirmek doğru değil. Nitekim İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de geldikten sonra sorunu çözüyor”

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NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'sinde düzenlenen mezuniyet töreninde, bazı kız öğrencilerin kıyafetlerinin okulun belirlediği kurallara uymadığı gerekçesiyle törene alınmamıştı.

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