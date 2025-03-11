Bakan Tunç duyurdu! Sokak köpekleri için harekete geçiliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tunç duyurdu! Sokak köpekleri için harekete geçiliyor

Sokak köpekleri ile ilgili son yaşanan olayların ardından vatandaşlar tepki göstermeye başlamıştı. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşanan kötü durumlar karşısında gerekli tedbirlerin alınacağını ve cezaların verileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin "Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpeği sorununa ilişkin açıklama yaptı:

"Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman’da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir.

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur.

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Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir.

Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.

Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır.

Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır. "

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