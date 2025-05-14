Bakan Tunç'tan Öcalan'a 'umut hakkı' açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tunç'tan Öcalan'a 'umut hakkı' açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'a 'umut hakkı' uygulanacak mı sorusunu yanıtladı. Tunç, "Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir görüşme de yok" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘umut hakkı’ uygulanıp uygulanmayacağına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyerek, bu konunun gündeme gelmediğini belirtti.

"KANUNDAKİ DÜZENLEMELERİ GENİŞLETEBİLİRİZ"

AKP'nin grup toplantısı öncesi açıklama yapan Tunç, "Meclis gündeminde HSK seçimleri ve başka konular var. Cezaevi şartlarıyla ilgili yasal çerçevede yapılması gerekenler genel olarak söylüyoruz. Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeleri genişletebiliriz. İnfaz kanununda yapılabilecek hususlar var" dedi.

Tunç ayrıca, "DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var. Teröre zemin hazırlayan, terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama! Yabancı kuralı tekrar değişti
TFF'den açıklama! Yabancı kuralı tekrar değişti
Otomobil 20 metre yüksekten otoparka düştü: Yaralılar var
Otomobil 20 metre yüksekten otoparka düştü: Yaralılar var
Galatasaray ile Trabzonspor final oynuyor! 8 takım sonucu bekliyor
Galatasaray ile Trabzonspor final oynuyor! 8 takım sonucu bekliyor
DEM Parti'den Bakan Tunç'a tepki
DEM Parti'den Bakan Tunç'a tepki
İYİ Parti'den anlamlı hareket! Şehitlerimiz Lozan Parkı'nda
İYİ Parti'den anlamlı hareket! Şehitlerimiz Lozan Parkı'nda