Bakan Tunç'tan Öcalan'a 'umut hakkı' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘umut hakkı’ uygulanıp uygulanmayacağına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyerek, bu konunun gündeme gelmediğini belirtti.

"KANUNDAKİ DÜZENLEMELERİ GENİŞLETEBİLİRİZ"

AKP'nin grup toplantısı öncesi açıklama yapan Tunç, "Meclis gündeminde HSK seçimleri ve başka konular var. Cezaevi şartlarıyla ilgili yasal çerçevede yapılması gerekenler genel olarak söylüyoruz. Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeleri genişletebiliriz. İnfaz kanununda yapılabilecek hususlar var" dedi.

Tunç ayrıca, "DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var. Teröre zemin hazırlayan, terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık" ifadelerini kullandı.