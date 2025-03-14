Bakan Yılmaz Tunç'tan sokak hayvanları açıklaması

Van'da katıldığı bir program sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanlarına ilişkin, "Belediyeler barınak yapmak zorunda. Yasayı en etkin şekilde uygulamak zorundayız. Bütçeler bu alanda kullanılmaz ise soruşturmalar açılabilir" ifadelerini kullandı.

14 GÜN SÜREYLE İNCELEME YAPACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Son günlerde yaşanan sahipsiz köpek saldırıları, sokak hayvanlarına ilişkin yasayı bir kez daha gündeme getirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili olarak 81 ile müfettiş gönderildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, müfettişlerin 14 gün süreyle inceleme yapacaklarını belirtmişti.

YASA NE DİYORDU?

Geçen yıl temmuz ayında Meclis’ten geçen kanunla yakala-kısırlaştır-sal metodu terk ediliyor, sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barındırılması ve rehabilite edilmesi sağlanıyordu.

TUNÇ: YASAYI EN ETKİN ŞEKİLDE UYGULAMAK ZORUNDAYIZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da katıldığı bir program sonrasında sokak hayvanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Belediyeler barınak yapmak zorunda. Yasayı en etkin şekilde uygulamak zorundayız. Bütçeler bu alanda kullanılmaz ise soruşturmalar açılabilir. Adli soruşturmalar açıldı, yargı bunlara cezayı verecek" dedi.