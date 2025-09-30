Bakanlık açıkladı: Ats Power marka ayakkabının satışı yasaklandı! Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı yürüttüğü denetimleri sürdürüyor. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler yasaklanıyor ve piyasadan toplatılıyor.

İŞ AYAKKABISI GÜVENLİ ÇIKMADI

Bakanlığın bugün yaptığı açıklamada (29 Eylül), “Ats Power” markalı iş güvenliği ayakkabısının temel sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamadığı duyuruldu. Ayakkabının “TS EN ISO 20344 standardı 5.5 baskı direnci testi” kapsamında yapılan ölçümlerde başarısız olduğu belirtildi. Ayakkabının güvenlik açısından da risk taşıdığı bildirildi.

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATILIYOR

Bakanlık, sağlık ve güvenlik koşullarını karşılamadığı belirlenen "Ats Power" markalı iş ayakkabısının satışı yasaklandı. Ayakkabının piyasadan toplatmasına karar verildi.

Öte yandan Bakanlık, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı kontrollerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.