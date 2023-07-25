Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı

Yeni Delhi’deki Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı’nda bir yolcu uçağının motoru bakım sırasında alev aldı.

KAYNAK: İHA
Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Yangın bakım çalışması sırasında çıktı

Olay, dün akşam saat 19.55’te SpiceJet havayollarına ait Q400 tipi bir yolcu uçağında meydana geldi. Uçağın motoru, bakım çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Havaalanı yetkilileri, yangının 1 saat içinde söndürüldüğünü açıkladı.

Olayda ölen ya da yaralanan yok

Yangın sırasında uçakta yolcu veya mürettebat bulunmadığı belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Havaalanında uçuş trafiği de etkilenmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Öne Çıkanlar
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Doğal gaz zehirlenmesi diye gidildi işin aslı öyle çıkmadı Yaşam
Doğal gaz zehirlenmesi diye gidildi işin aslı öyle çıkmadı
Yılmaz Gruda kimdir? Güncel
Yılmaz Gruda kimdir?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Menzil şeyhinin ölümü sonrası cemaat ikiye bölündü. Büyük oğuldan açıklama geldi Güncel
Menzil şeyhinin ölümü sonrası cemaat ikiye bölündü. Büyük oğuldan açıklama geldi
İzmir'de tefecilere polis baskını Yaşam
İzmir'de tefecilere polis baskını
Ayakkabı boyacısından turistlere 'fırçalı' tuzak Yaşam
Ayakkabı boyacısından turistlere 'fırçalı' tuzak
Kemer’de alevler tekrar yükseldi, gece görüşlü helikopterler devrede Güncel
Kemer’de alevler tekrar yükseldi, gece görüşlü helikopterler devrede