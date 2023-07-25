Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Yangın bakım çalışması sırasında çıktı

Olay, dün akşam saat 19.55’te SpiceJet havayollarına ait Q400 tipi bir yolcu uçağında meydana geldi. Uçağın motoru, bakım çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Havaalanı yetkilileri, yangının 1 saat içinde söndürüldüğünü açıkladı.

Olayda ölen ya da yaralanan yok

Yangın sırasında uçakta yolcu veya mürettebat bulunmadığı belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Havaalanında uçuş trafiği de etkilenmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.