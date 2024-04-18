BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/34 Esas

KARAR NO : 2024/163

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/03/2024 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli 1 YIL 10 AY HAPİS 15 GÜN ve 2.240TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Avedık ve Heranuroğlu 02/08/1958 d.lu, ERMENİSTAN uyruklu SUREN GHAZAKHETSYAN hakkında kararverilmiş olup sanığın adresineek kararının ve istinaf dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16.04.2024