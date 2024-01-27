BAKIRKÖY 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

2020/34 İFLAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/34 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 1539 Ada, 2 Parsel, 98 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Esenyurt Köyü, 1539 Ada, 2 Parsel,C2 Blok, 13. Kat No:98 İstanbul/Esenyurt Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 88 m2

Arsa Payı : 88/346220

İmar Durumu : Esenyurt İlçesi, Koza Mahallesi, 1539 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini 12.11.2010 tarih ve 2573 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Esenyurt TEM Kuzeyi 2.Etap Uygulama İmar Planında TAKS:0.30, KAKS:2.50 Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 14:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 14:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:37

24/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.