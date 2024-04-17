BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/7 Esas

DAVALI : SWEETA AZIMI Karaman Kalıcı Konutları, 1403 Ada No: 5/1Adapazarı / SAKARYA

Davacı SHARIFULLAH NEZAMI tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili ile davalı ile 10 Ağustos 2019 tarihinde Afganistan da evlendiklerini, davalının kalıtsal sinir hastalığı nedeniyle aile içinde sürekli kavgalara sebep olduğunu, birkaç kez evdeki camları kırmaya çalıştığını, davalının intihar girişimlerinde bulunduğunu, davalının müvekkilinin bilgisi dışında annesinin evine gittiğini ve yaklaşık dört ay boyunca eve dönmediğini, müvekkilinin davalı ile iletişime geçme çabalarına rağmen dönmediğini, davalının müvekkiline Amerika'ya gitme teklifinde bulunduğunu, müvekkilinin evlilik birliğini sürdürme niyetinde olmasına rağmen davalının evlilik birliğinin sona ermesine yol açtığını, davalının terk ettiğini ve iletişime geçmeyi reddettiğini, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş olup; bildirilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

-Dava dilekçesine ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verilebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, elinde olan tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği hususlarının ihtarına, ilanın yayınlanması ile ihtarın yapılmış sayılmasına, dava dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/02/2024