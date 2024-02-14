BAKIRKÖY 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2018/558 Esas

KARAR NO : 2022/218

Davacı OLCAY ERDOĞAN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREKÇELİ KARAR

HÜKÜM:

1-Davacının taşınmazıntakyidatsız olarak adınatescili mümkün olmadığından tapu iptali ve tescil davasının reddine ,

6502 sayılı kanunun 73/2. maddesi uyarınca tüketici harçtan muaf olduğundan ayrıca harç alınmasına yer olmadığına,

Davalı vekil ile temsil ettirildiğinden AAÜT kapsamında 21.960,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı tarafa ödenmesine, (HMK 330 md)

Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Gider avansından artan kısmın HMK 333. Maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatıran tarafa iadesine,

Dair davacı vekilinin ve dahili davalıEsenyurt Belediye veAdil Yurtdaş vekilininyüzüne karşı diğerdavalı tarafın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ:

1-Davacı Vekili 19.11.2022 tarihinde istinaf başvurusunda bulunmuş,

2-Tapu kaydı incelendiğinde taraflar arasında kain sözleşmeden sonra tapuya haciz ve ipoteklerin işlendiği AÇIKÇA görülmektedir. Müvekkilin tapu kaydına güvenerek bu taşınmazı satın aldığı, davalı firmanın borç ilişkilerinin müvekkili bağlamayacağı, müvekkilin sorumlu tutulamayacağı AÇIKTIR. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde HATALI ilk derece mahkemesi kararına karşı İTİRAZLARIMIZIN kabulü ile kararın KALDIRILMASINA karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen gerek Sayın Başkanlığınızca re'sen nazara alınacak sebeplerle;

Bakırköy 4. Tüketici Mahkemesi'nin 2018/558 E. 2022/218 K. Sayılı ilamına karşı İTİRAZLARIMIZIN KABULÜ İLE, kararın İSTİNAF İNCELEMESİ NETİCESİNDE KALDIRILMASINA,

İstinaf mahkemesinde yeniden yargılama yapılarak DAVANIN KABULÜNE,

İstinaf mahkemesinde yeniden yargılama yapılması mümkün değil ise,kararın kaldırılamsı ile yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın İlk Derece Mahkemesine iadesine ve davanın kabulüne,

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.19.11.2022