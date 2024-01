BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 12 Ocak 2024 / 00:01

BİNA ONARIMI VE SPOR SAHASI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Bakırköy Belediyesi hizmet binalarının bakım, onarımı ve 144 ada 285 parsel sayılı taşınmaz üzerine toprak saha yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/32230

1-İdarenin

a) Adı : BAKIRKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : OSMANİYE MAHALLESİ İSMAİL EREZ BULVARI NO:8 BAKIRKÖY/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2124149640 - 2124149682

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Bakırköy Belediyesi hizmet binalarının bakım, onarımı ve 144 ada 285 parsel sayılı taşınmaz üzerine toprak saha yapımı

b) Niteliği, türü ve miktarı :

162.Kalem inşaat,75 kalem mekanil,125 kalem elektrik olmak üzere toplam 362 kalem Bakırköy Belediyesi hizmet binalarının bakım, onarımı ve 144 ada 285 parsel sayılı taşınmaz üzerine toprak saha yapımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bakırköy ilçe sınırları

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bakırköy Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ - III. Grup :Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ile ilgili değerlendirme "Teklif fiyatı " ile "Kalite ve Teknik Değer, " olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. A) Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi sonucunda geçerli tekliflerin içindeki en düşük teklif fiyatı (TFmin) sahibi istekli 50 puan alacaktır. İsteklilere ait teklif fiyatı puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi sonucunda geçerli en düşük teklif fiyatı TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. B) Kalite ve Teknik Değer: Toplam 50 Puan B1.İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması 50 puan Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. Sıra No Poz No İş Kaleminin Adı Kalite ve Değer Teknik Puanı 8 BAK.İNŞ.008 "63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliyeler dahildir )" 0,25 10 BAK.İNŞ.010 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,75 12 BAK.İNŞ.012 "Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir )" 0,75 15 BAK.İNŞ.015 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0,25 17 BAK.İNŞ.017 "Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) ( Nakliyeler dahildir )" 0,75 27 BAK.İNŞ.027 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 0,25 30 BAK.İNŞ.030 "Hibrit Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması " 0,25 31 BAK.İNŞ.031 "250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) ( Nakliyeler dahildir )" 0,25 32 BAK.İNŞ.032 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) 0,75 47 BAK.İNŞ.047 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 3 mm kalınlıkta pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplamas yapılması (heterojen - Grup T) 0,25 51 BAK.İNŞ.051 (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,25 53 BAK.İNŞ.053 "2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) ( Nakliyeler dahildir )" 0,75 54 BAK.İNŞ.054 "3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) ( Nakliyeler dahildir )" 0,75 56 BAK.İNŞ.056 "Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) ( Nakliyeler dahildir )" 0,25 57 BAK.İNŞ.057 "3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) ( Nakliyeler dahildir )" 0,25 58 BAK.İNŞ.058 "4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) ( Nakliyeler dahildir )" 0,25 60 BAK.İNŞ.060 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,25 61 BAK.İNŞ.061 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,25 62 BAK.İNŞ.062 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,25 70 BAK.İNŞ.070 Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 0,25 72 BAK.İNŞ.072 Ahşaptan lambri yapılması 0,25 76 BAK.İNŞ.076 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 0,25 80 BAK.İNŞ.080 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil - 40 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile) 0,25 81 BAK.İNŞ.081 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap. (Askı çubuğu mes. aynıyönde 750mm, anataşıyıcı profil mes. 800mm,tali taşıyıcı profil mes.500mm aks aralıkları ile)(12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış,yang.day.lev.ile) 0,75 87 BAK.İNŞ.087 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,75 89 BAK.İNŞ.089 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,25 90 BAK.İNŞ.090 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 0,75 93 BAK.İNŞ.093 "Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir )" 0,75 100 BAK.İNŞ.100 "4 cm Kalınlığındaki Bazalt Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması ( Nakliyeler dahildir )" 0,25 103 BAK.İNŞ.103 13 mm Kalınlığında Kompakt Lamine Levha İle Pano ve Kapı Yapılması 0,25 104 BAK.İNŞ.104 60x60 cm ebadında 15 mm kalınlığında taşyünü plakadan asma tavan yapılması 0,25 121 BAK.İNŞ.121 6 CM KALINLIKTA TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM LEVHALARI İLE MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI 0,25 131 BAK.İNŞ.131 ERİŞİLEBİLİR WC ACİL DURUM İPLİ ÇAĞRI BUTONU VE KAPI ÜSTÜ İKAZ LAMBASI 0,75 133 BAK.İNŞ.133 OFİS ARA BÖLME YAPILMASI (CAMLI) 3 134 BAK.İNŞ.134 OFİS ARA BÖLME YAPILMASI (MDFLAM) 0,75 135 BAK.İNŞ.135 MDFLAM KAPI TEMİNİ VE MONTAJI 0,75 138 BAK.İNŞ.138 STOR PERDE YAPILMASI 3 139 BAK.İNŞ.139 BUZLU CAM FİLMİ YAPILMASI 0,75 140 BAK.İNŞ.140 LOGOLU BUZLU CAM FİLMİ YAPILMASI 0,25 141 BAK.İNŞ.141 2.00-2.50MM PORTAKAL KABUĞU DESENLİ EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI 5 142 BAK.İNŞ.142 GALVANİZLİ ÇELİKTEN SEYİRCİ TRİBÜNÜ YAPILMASI 3 144 BAK.İNŞ.144 ARKALIKLI SEYİRCİ KOLTUĞU 0,75 145 BAK.İNŞ.145 Pvc Kaplı Galvanizli Kafes Tel (50x50x3,5 mm) Temini ve Montajı 0,75 146 BAK.İNŞ.146 FUTBOL KALESİ VE AĞI TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 0,75 148 BAK.İNŞ.148 YEDEK KULÜBESİ TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 0,75 150 BAK.İNŞ.150 Ondülasyon testi yapılması , Fifa Star belgesi alınması 0,75 151 BAK.İNŞ.151 PREFABRİK ÇELİK YAPI YAPILMASI 3 152 BAK.İNŞ.152 FOTOSELLİ KAPI MEKANİZMASI TEMİNİ VE MONTAJI 0,25 153 BAK.İNŞ.153 Her çeşit demirden parmaklık,korkuluk v.b. dekoratif (ferforje) imalat yapılması ve yerine konulması 0,25 176 BAK.MEK.014 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası 0,25 185 BAK.MEK.023 Debi:10-30 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor 0,75 186 BAK.MEK.024 Debi: 20 - 50 m3/h, basınç:60-90 mss, üç pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor 0,75 190 BAK.MEK.028 2000 lt–Minimum sıcak su debisi :1920 lt/h (3,0 Kpa) -1370 lt/h (1,5 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler 0,25 194 BAK.MEK.032 100 KW - 114,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı 0,25 195 BAK.MEK.033 Panel radyatör (tip 22) 600 0,25 224 BAK.MEK.062 Debisi 15-20 m3/h, basıncı 15-20 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası 0,75 229 BAK.MEK.067 Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:12.000 Btu/h) 0,25 231 BAK.MEK.069 Salon tipi inverter klima (Qsoğ:48.000 Btu/h) 0,25 287 BAK.ELK.050 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 0,75 294 BAK.ELK.057 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) 0,75 300 BAK.ELK.063 Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). 0,25 304 BAK.ELK.067 LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w 0,75 308 BAK.ELK.071 Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w 0,75 315 BAK.ELK.078 Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür 0,25 344 BAK.ELK.107 U/UTP cat6 bakır data kablo 0,25 349 BAK.ELK.112 Katlanabilir düz merdiven tipi engelli platformu 0,75 350 BAK.ELK.113 Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır 0,25 354 BAK.ELK.117 SİNGLE HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ TEMİNİ VE MONTAJI 0,75 355 BAK.ELK.118 DOUBLE HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ TEMİNİ VE MONTAJI 0,75 358 BAK.ELK.121 OTOPARK KOLLU BARİYER TEMİNİ VE MONTAJI 0,75 359 BAK.ELK.122 OTOMATİK KEPENK OTOPARK KAPISI TEMİNİ VE MONTAJI 0,75 360 BAK.ELK.123 Led Wall Washer Armatür (Ayaklı-9W-300 mm'ye kadar) 0,75 361 BAK.ELK.124 Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-27W-900 mm'ye kadar) 0,25

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.