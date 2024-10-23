Balıkesir Ayvalık’ta 16’sı çocuk toplam 33 kaçak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir Ayvalık’ta 16’sı çocuk toplam 33 kaçak yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 16’sı çocuk toplam 33 kaçak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Sahil Güvenlik radarı (MORAD-12) tarafından lastik bir bot içinde bir grup kaçak tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye gönderilen KB-40 ve KB-32 isimli sahil güvenlik botları, Midilli Adası’na gitmekte olan lastik botu durdurarak, içindeki 16’sı çocuk toplam 31 kaçak yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan ikinci operasyonda ise akşam saatlerinde fiber bir tekne içinde bir grup kaçağın bulunduğu bilgisi alındı. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı açıklarında fiber tekneyi durdurarak içindeki 2 kaçağı yakaladı.

Her iki operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü. Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar sağlanan kaçaklar, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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