Balıkesir sonuçlarındaki büyük manipülasyon. Bir ajans doğru, diğeri yanlış gösterdi

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine ilişkin ilk sonuçlar geliyor. Oyların sayımı devam ederken manipülasyon dikkat çekti. İki ajansın Balıkesir’deki sonuçları manipülasyonu ortaya çıkardı.

Balıkesir sonuçlarındaki büyük manipülasyon. Bir ajans doğru, diğeri yanlış gösterdi

Tüm Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. YSK’nın yayın yasağını kaldırması sonrası ilk sonuçlar geliyor.

Balıkesir’den gelen ilk sonuçları açıklayan ajansların verdiği oy oranlarındaki fark dikkat çekti.

ANKA’ya göre Balıkesir’de Kemal Kılıçdaroğlu oyların 49’unu alırken Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 45,72 oranında oy aldı.

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan oyu yüzde 4,46 seviyesinde yer alırken, seçimden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ise yüzde 0,81 oranında oy aldı.

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ANKA’ya göre, Milletvekilliği seçimde ise AKP oyların yüzde 47,63’ünü alırken, CHP’nin oyu yüzde 28,38 ve İYİ Parti’nin oyu yüzde 12,06 oldu.

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ANADOLU AJANSI’NDA SONUÇLAR FARKLI

Anadolu Ajansı’nın açıkladığı veriler ise farklı çıktı. Ajansın Balıkesir’den açıkladığı verilere göre, Erdoğan’ın oyu yüzde 49,82 olurken Kılıçdaroğlu ise yüzde 43,57 seviyesinde yer aldı.

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Milletvekilliği seçiminde ise Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 60,53 olurken Millet İttifakı ise yüzde 33,23 seviyesinde yer aldı.

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