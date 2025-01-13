Balıkesir’de 6 günde 45 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Balıkesir’de 6 günde 45 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'de kaçak göçmenlere geçit verilmiyor. 6 günlük operasyonlarda 45 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatörden 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası başta olmak üzere yurt dışına gitmek isteyen kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar yapıldı.

Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda; 4 organizatörün yanı sıra 36 Afganistan, 7 Suriye, 1 Azerbaycan, 1 Özbekistan uyruklu toplam 45 kaçak göçmen yakalandı.

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Göçmenler yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

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Adliyeye çıkarılan 4 organizatörden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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