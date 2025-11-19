10 Ağustos'ta (2025) 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelen Sındırgı'daki deprem fırtınası sürüyor. Sındırgı saat 15:25'te 3.5 şiddetinde depremle sallandı. AFAD dpremin derinliğinin 11.01 km olduğunu duyurdu. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken sarsıntı bölgede hafif bir panik yarattı.

Bölgede 28 Ekim'de (2025) meydana gelen depremde 3 bina tamamen yıkılırken, birçok bina ağır hasar almıştı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları sık sık can ve mal güvenliklerini korumaları için sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.