Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İHA
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Balıkesir’in Erdek ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs gözaltına alındı.

Erdek Halitpaşa Mahallesi’nde devriye atan polis ekipleri, Z.O. isimli şahsın kendilerini görünce elinde bulunan metamfetamini yere attığını fark etti. Yaklaşık 1 gram metamfetaminin 27 yaşındaki Gizem D. aracılığıyla 37 yaşındaki Hikmet S. isimli şahıstan 500 liraya alındığı belirlendi.

Şahısların evlerinde gerçekleştirilen arama sonucunda, Hikmet S. isimli şahsın üzerinden 500 lira, evinden 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından Hikmet S. ve Gizem D. isimli şahısların cep telefonlarına el konuldu ve şahıslar, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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