'Balyozcu' sendikacı müdürün odasını bastı dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
'Balyozcu' sendikacı müdürün odasını bastı dehşet saçtı

İzmir’in Çiğli ilçesinde sendika temsilcisi öfkelenince müdürün odasını balyozla bastı. Masayı balyozla kıran sendikacı ortalığı savaş alanına çevirdi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde öfkelenen sendika temsilcisi, müdür odasına balyozla dalarak masayı parçaladı, ortalığı savaş alanına çevirdi.
Çiğli'deki ESHOT Garaj Müdürlüğünde, geçtiğimiz günlerde gergin anlar yaşandı. Sendika temsilci seçimleri öncesi bir konudan ötürü öfkelenen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Karşıyaka Garajı Temsilcisi Oğuzhan Alkan, müdür odasına balyozla daldı.
Sinirden kendini kaybeden Alkan, balyozla makam odasının masasını parçaladı. Odada bulunan diğer kişiler ise Oğuzhan Alkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra ise Alkan'ın elinden balyoz alındı. Oğuzhan Alkan hakkında soruşturma başlatıldığı, bu olaydan sonra temsilci olarak aday gösterilmediği öğrenildi.

sendikaci-kapak-fot.jpg

foto-sendikaci12.jpg

Son Haberler
TIR'ını devirdi üzüntüsü yürek parçaladı
TIR'ını devirdi üzüntüsü yürek parçaladı
Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi
Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi
Trabzonspor’da ara transfer rotası Fransa. Daha önce 10 milyon euroyu gözden çıkarmışlardı
Trabzonspor’da ara transfer rotası Fransa. Daha önce 10 milyon euroyu gözden çıkarmışlardı
Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek
Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek
Sahte temizlik ürünü baskını
Sahte temizlik ürünü baskını